Φρίκη στην Πάτρα: 50χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του

Σοκ προκαλεί μια πολύ σοβαρή καταγγελία που έφτασε στις Αρχές της Πάτρας τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εξετάζουν την καταγγελία που έγινε εναντίον ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του κι ενώ οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει το tempo24, σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.