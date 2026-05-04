Φρίκη σε πτήση: Επιβάτης παρενόχλησε σεξουαλικά 29χρονη την ώρα που κοιμόταν και της άφησε σημείωμα

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες μιας ομοσπονδιακής καταγγελίας στις ΗΠΑ, σχετικά με τη δράση του 48χρονου Guillaume Sebastien Roger Mattler κατά τη διάρκεια πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Swiss International.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση μιας 29χρονης γυναίκας, η οποία καθόταν δίπλα του στην πρώτη θέση και δεν είχε αντιληφθεί την επίθεση καθώς κοιμόταν.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, δύο συνεπιβάτες του Mattler έγιναν μάρτυρες της αποτρόπαιης πράξης, οι οποίοι όπως κατέθεσαν στο FBI, ο 48χρονος προσπαθούσε με μια κίνηση που περιγράφηκε ως «υποβρύχιο» να περάσει το χέρι του κάτω από τα ρούχα του θύματος. Οι μάρτυρες κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα και ειδοποίησαν αμέσως το πλήρωμα.

Το ανατριχιαστικό σημείωμα

Όταν η αεροσυνοδός ενημέρωσε την 29χρονη για το τι είχε συμβεί, η νεαρή γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα. Σαν να μην έφτανε η παρενόχληση, ο κατηγορούμενος φέρεται να της παρέδωσε ένα σημείωμα που έγραφε: «Φαίνεσαι όμορφη όταν κοιμάσαι».

Ο Γάλλος υπήκοος, αν και αρχικά αρνήθηκε τα πάντα, παραδέχτηκε την πράξη όταν ήρθε αντιμέτωπος με το βίντεο των μαρτύρων. Παραδέχθηκε ότι άγγιξε τη γυναίκα, ισχυριζόμενος ωστόσο προκλητικά πως «δεν θεωρούσε ότι ήταν τόσο μεγάλο θέμα» και ότι άγγιξε «ό,τι μπορούσε να φτάσει». Ο Mattler συνελήφθη αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους και αναμένεται να οδηγηθεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου τη Δευτέρα, αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.