Νέες καταγγελίες για ράντσο-κολαστήριο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Θύματα δεκάδες ντόπιες γυναίκες

Ο εφιάλτης που βίωσαν δεκάδες γυναίκες στα χέρια του Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτεται σταδιακά, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία να επιδίδεται στην κακοποιητική του δραστηριότητα σε διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ όπου ζούσε και δούλευε.

Εκτός από την πολυτελή κατοικία του Έπσταϊν στο νησί Little Saint James στην Καραϊβική, τις επαύλεις του στο Παλμ Μπιτς ή στη Νέα Υόρκη, που μετατράπηκαν σε τόπους μαρτυρίου για τα θύματά του, οι Αρχές προσπαθούν τώρα να ρίξουν φως στο πόσες ντόπιες γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν στο Zorro Ranch, το απομονωμένο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό.

Αρκετά άτομα έχουν δηλώσει ότι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο ράντσο και κακοποιήθηκαν από τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του. Μέχρι σήμερα, μόνο μία, η πρώην μασέρ από τη Σάντα Φε, Ρέιτσελ Μπεναβίντεζ, ήταν γνωστό ότι καταγόταν από το Νέο Μεξικό.

Ανοίγουν στόματα - Στο στόχαστρο συνεργοί του Έπσταϊν

Η εκπρόσωπος του Νέου Μεξικού, Μαριάννα Ανάγια, η οποία συνυπέγραψε την έρευνα της πολιτειακής επιτροπής για τον Έπσταϊν, δήλωσε στο Reuters ότι η ερευνητική ομάδα έχει έρθει σε επαφή με αρκετές κατοίκους της πολιτείας που ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε δεχτεί επικοινωνία από φερόμενα θύματα που κατάγονταν από εδώ», τόνισε η Ανάγια.

Η επιτροπή συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού για να βοηθήσει επιζώντες που ενδέχεται να έχουν ποινικά στοιχεία ώστε να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον συνεργών του Έπσταϊν.

Για πρώτη φορά η επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχει έρθει σε επαφή με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δηλώνουν ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο κατά τη διάρκεια των περίπου 25 ετών που ο Έπσταϊν κατείχε την ιδιοκτησία.

Αναφορές ότι είχε «θάψει» τα σώματα κοριτσιών σε λόφους

Η πολιτεία άνοιξε εκ νέου την έρευνα για φερόμενη εμπορία ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση στο ράντσο τον περασμένο Φεβρουάριο, επικαλούμενη τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων για τον Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε αυτά περιλαμβανόταν ένα email από άτομο που ισχυριζόταν ότι ήταν πρώην εργαζόμενος στο ράντσο και ανέφερε ότι ο Έπσταϊν είχε θάψει τα σώματα δύο κοριτσιών σε λόφους έξω από την ιδιοκτησία.

Ο Έπσταϊν και οι συνεργάτες του κατηγορούνται ότι προσέγγιζαν και χειραγωγούσαν ανήλικα κορίτσια από την περιοχή του Παλμ Μπιτς αλλά και της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με μαρτυρίες σε ποινικές δίκες.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάδιθ, επικεφαλής της οργάνωσης «Solace Sexual Assault Services» στη Σάντα Φε, δήλωσε στο Reuters ότι το 2019, τη χρονιά που ο Έπσταϊν συνελήφθη και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής, περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο ζητώντας πληροφορίες, υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο. Πολλά από αυτά τα άτομα, όπως είπε, ήταν γυναίκες που δήλωσαν ότι είχαν κακοποιηθεί στο χώρο του ράντσου.

«Εμφανίζονταν δεκάδες άνθρωποι που χρειάζονταν πληροφορίες ή άμεσες υπηρεσίες σε σχέση με τα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση που συνδέονται με το δίκτυο του Έπσταϊν», ανέφερε η Κάδιθ.

Απέδωσε την αύξηση των επαφών το 2019, στις ειδήσεις για τη σύλληψη του Έπσταϊν, καθώς και στην αυξημένη προβολή του κινήματος #MeToo κατά ανδρών με εξουσία που κατηγορήθηκαν και ορισμένοι καταδικάστηκαν για σεξουαλική κακοποίηση.

Ωστόσο καμία από τις γυναίκες αυτές, δεν είχε υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.