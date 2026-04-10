Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τη δήλωση της Μελάνια για τον Τζέφρι Έπσταϊν

«Δεν γνώριζα τίποτα» ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την επιλογή της συζύγου του να τοποθετηθεί δημόσια στα ΜΜΕ για τη φερόμενη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.



Ο Τραμπ δήλωσε αιφνιδιασμένος στη δημοσιογράφο του MS Now, Ζακλίν Αλεμάνι. Την πληροφορία αυτή μετέφερε η ίδια η δημοσιογράφος μέσω ανάρτησής της στο Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως η Μελάνια Τραμπ «δεν γνώριζε» τον Έπσταϊν προτού διακόψει τη συνομιλία, επικαλούμενος υποχρεώσεις σε σύσκεψη που αφορούσε τον πόλεμο.

Just got off a quick call w President Trump who said he didnt “know anything about” FLOTUS’ statement prior to her on camera appearance, but that he was in a meeting about the war & couldn’t speak further. “She didn’t know him,” he added before hanging up, referring to Epstein. — Jacqueline Alemany (@JaxAlemany) April 9, 2026

Υπενθυμίζεται πως η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν είμαι θύμα του. Δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998». Επέμεινε ότι δεν είχε την παραμικρή γνώση για τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν: «Ποτέ δεν γνώριζα τίποτα για την κακοποίηση των θυμάτων του. Δεν ενεπλάκην ποτέ με καμία ιδιότητα. Δεν συμμετείχα σε τίποτα».

Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη της συνάντηση με τον Έπσταϊν τοποθετείται το 2000, σε κοινωνική εκδήλωση όπου βρισκόταν μαζί με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ. «Εκείνη την εποχή δεν είχα συναντήσει ποτέ τον Έπσταϊν και δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες», σημείωσε.

«Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις θυμάτων ή συνεντεύξεις του FBI σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν», τόνισε, επιχειρώντας να κλείσει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί εμπλοκής της στο σκάνδαλο που συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη.

