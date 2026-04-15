Ένας υπερτυχερός κέρδισε πίνακα του Πικάσο αξίας 1 εκ. ευρώ με έναν λαχνό των 100 ευρώ

Ένας Γάλλος αναδείχθηκε νικητής ενός πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ (1,18 εκατ. δολάρια) σε φιλανθρωπική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.



Ο νικητής, Αρί Χοντάρα, 59 ετών και μηχανικός λογισμικού από το Παρίσι, επιλέχθηκε τυχαία στον οίκο δημοπρασιών Κρίστις στο Παρίσι, ανάμεσα σε 120.000 λαχνούς που είχαν πουληθεί προς 100 ευρώ ο καθένας.



«Εξεπλάγην, αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Χοντάρα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους διοργανωτές λίγο μετά την κλήρωση. «Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.



Η κλήρωση με τίτλο «1 Πικάσο για 100 ευρώ», που ξεκίνησε το 2013, έχει ως στόχο την υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κερδίσουν ένα αυθεντικό έργο του διάσημου Ισπανού καλλιτέχνη. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά.

Το φετινό έπαθλο ήταν το έργο «Tête de Femme» («Κεφάλι Γυναίκας»), ένα πορτρέτο ζωγραφισμένο με γκουάς σε χαρτί από τον Πάμπλο Πικάσο το 1941. Το έργο τέχνης, φιλοτεχνημένο στο χαρακτηριστικό ύφος του καλλιτέχνη, με αποχρώσεις του γκρι, του λευκού και του κρεμ, αντικατοπτρίζει τη ζοφερή ατμόσφαιρα της εποχής, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει ελπίδα, όπως έχει αναφέρει ο εγγονός του Πικάσο, Ολιβιέ Βιντμαγιέ Πικάσο.

A Paris software engineer won a Pablo Picasso painting worth $1.18 million in a non-profit raffle, with proceeds funding Alzheimer's disease research https://t.co/xdAgpfSwbS pic.twitter.com/0u8LcuvOyM — Reuters (@Reuters) April 15, 2026

Για πρώτη φορά στην ιστορία της κλήρωσης, και οι 120.000 λαχνοί εξαντλήθηκαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από τις πωλήσεις, 1 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί στη διεθνή αλυσίδα γκαλερί Όπερα Γκάλερι, η οποία είναι η σημερινή ιδιοκτήτρια του έργου.



Τα υπόλοιπα έσοδα, που ανέρχονται περίπου σε 11 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν στο γαλλικό ίδρυμα Fondation Recherche Alzheimer, έναν από τους κορυφαίους χρηματοδότες έρευνας για τη νευροεκφυλιστική νόσο.



Η πρώτη διοργάνωση της κλήρωσης το 2013 συγκέντρωσε 4,8 εκατομμύρια ευρώ και χάρισε το έργο «Ο Άνδρας με το Καπέλο της Όπερας» του Πικάσο στον τότε 25χρονο Αμερικανό Τζέφρι Γκονάνο. Τα έσοδα διατέθηκαν για τη διατήρηση της λιβανέζικης πόλης Τύρος, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.



Στη δεύτερη διοργάνωση, το 2020, μία Ιταλίδα κέρδισε το έργο «Νατούρ Μορτ» του Πικάσο με έναν λαχνό που είχε λάβει ως χριστουγεννιάτικο δώρο από τον γιο της. Τα έσοδα εκείνης της χρονιάς διατέθηκαν σε έργα υγιεινής σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο.