Συνελήφθη πασίγνωστος bodybuilder και TikToker - Έφοδος της ΕΛΑΣ στο γυμναστήριό του

Χειροπέδες σε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του body building στην Ελλάδα πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα διακίνησης αναβολικών, την Παρασκευή (20/3).

Ο λόγος για έναν 34χρονο, ιδιαίτερα δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια προβολές βίντεο και εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, πρωταθλητή.

Η σύλληψή του έγινε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μετά από έφοδο σε γυμναστήριο που διατηρεί, ενώ μαζί του συνελήφθησαν ακόμη ο πατέρας και η αδερφή του.

Πρόκειται για αστυνομική επιχείρηση που είναι ακόμη σε εξέλιξη και ο FLASH θα επανέλθει με νεότερα στοιχεία.