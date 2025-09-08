«Καραμέλες κοκαΐνης»: Τρεις συλλήψεις στο Μοναστηράκι για τη νέα «μόδα» διακίνησης ναρκωτικών

Σε άλλο επίπεδο έχει πάει η ευρηματικότητα των εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών, που -προκειμένου να συνεχίσουν την παράνομη δράση τους- βρίσκουν ολοένα και πιο ευφάνταστους τρόπους για να καμουφλάρουν τις παράνομες ουσίες.

Ο νέος τρόπος κάλυψης είναι οι «καραμέλες κοκαΐνης». Πρόκειται για πολύχρωμες μπίλιες, που μοιάζουν με καραμέλες. Αυτά τα πολύχρωμα μπαλάκια, οι διακινητές τα τοποθετούν στο στόμα τους, προκειμένου να μεταφέρουν -χωρίς να κινήσουν υποψίες- τα ναρκωτικά.

Χάρη στην παρατηρητικότητα ενός άνδρα της ΟΠΚΕ ωστόσο, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα σε Μοναστηράκι και Ομόνοια.

Στην πλατεία Μοναστηρακίου, ένας έμπορος ναρκωτικών είχε στήσει το παράνομο «μαγαζάκι» του. Σύμφωνα με το Star, ο άνδρας είχε στο στόμα του αυτές τις μικρές «καραμέλες». Πρόκειται για μικρές, πλαστικές συσκευασίες, που είναι γεμάτες κοκαΐνη και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, πωλούνται προς 5 ευρώ η μία.

Ο άνδρας που διακινούσε τον θάνατο έγινε αντιληπτός από ομάδα της ΟΠΚΕ, με την παρατηρητικότητα ενός στελέχους της ομάδας να οδηγεί στη σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου, που είχε πάνω του τις λεγόμενες «καραμέλες κοκαΐνης».

Οι άνδρες της ΟΠΚΕ τον ακινητοποίησαν και βρήκαν πάνω του 24 φιξάκια κοκαΐνης. Τον συνέλαβαν την ώρα που τα έβγαζε από το στόμα του, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον επίδοξο αγοραστή. Κοντά στην Ομόνοια εξάλλου, συνέλαβαν και τρίτο άτομο που διακινούσε ναρκωτικά με τον ίδιο τρόπο.