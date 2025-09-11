Πατήσια: Χειροπέδες σε 17χρονο που μετέφερε μισό κιλό κοκαΐνη με τη μηχανή του

«Λαβράκι» έβγαλε ο τυχαίος έλεγχος αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ σε έναν 17χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας στην οδό Πίνδου στα Πατήσια, καθώς στην κατοχή βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. έκριναν ύποπτο τον 17χρονο, του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο και κάπως έτσι εντόπισαν, κάτω από τη σέλα της μοτοσικλέτας, μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 476 γραμμ. κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης καθώς και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ.



Ο ανήλικος Αλβανός οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων και ακολούθησε έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στην οικία του όπου εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από κροτίδες και αναπτήρες καθώς και ζυγαριά ακριβείας.



Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

