Σάλος στη Ρόδο: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για ροζ κοκαΐνη - Πώς εντόπισαν οι Αρχές τα ίχνη της

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει μια έρευνα αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία από μια υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατέληξε σε αποκάλυψη ναρκωτικών ενώ πρωταγωνίστρια φέρεται να είναι μια νεαρή γυναίκα που διέπρεπε με την εικόνα της στο διαδίκτυο αλλά πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου dimokratiki.gr, πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος, ενώ πλέον εξελίσσεται σε σκάνδαλο με μεγάλες διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία νεαρή Ροδίτισσα με παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή το Σάββατο (13/9), όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό και τα ευρήματα της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης,

τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και

100 ευρώ σε μετρητά.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Τα ερωτήματα γύρω από τη ροζ κοκαΐνη

Η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media. Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer. Ωστόσο, πίσω από τα φίλτρα και την ψηφιακή λάμψη φαίνεται πως κρυβόταν μία άλλη πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.