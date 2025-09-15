«Ήταν για προσωπική χρήση» επιμένει η influencer για τη ροζ κοκαΐνη - Πώς έπεσε στη «φάκα» της ΕΛΑΣ

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή μήνυση για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος απέκτησε γρήγορα πολύ σοβαρές προεκτάσεις και ταράζει την Ρόδο. «Πρωταγωνίστρια» είναι μια νεαρή με έντονη παρουσία στα social media, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και συγκριμένα ροζ κοκαΐνης.

Σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί. Μέχρι στιγμής η γνωστή inluencer υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου της ότι προοριζόταν για προσωπική χρήση και ότι εδώ και χρόνια είναι χρήστης. Υπερασπιστική γραμμή την οποία αναμένεται να επαναλάβει και ενώπιων των ανακριτικών αρχών.

Την ίδια στιγμή στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και η ροζ κοκαΐνη καθώς αποτελεί στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Τι υποστηρίζει η νεαρή και η μητέρα της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις αρχές ήταν η μητέρα της. «Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και μπορεί η μητέρα να αγνοούσε τα ναρκωτικά, όχι όμως και η κόρη της, στην οποία οι αρχές πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν πέντε χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο Στέλιος Αεξανδρής, δικηγόρος της influencer.

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.

Το χρονικό της υπόθεσης - Από το χαμένο ΙΧ στα ευρήματα που «μίλησαν»

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot.

Ο ίδιος υποστήριξε χαρακτηριστικά πως: «Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης έδωσε στίγμα ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο. Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους έδωσα το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά».

Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης,

τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και

100 ευρώ σε μετρητά.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.