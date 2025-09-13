Ρόδος: Αυτή είναι η 28χρονη influencer που «πιάστηκε» με ροζ κοκαΐνη

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (13/9) σχετικά με τη σύλληψη γνωστής influencer από τη Ρόδο στην οποία κατατέθηκε αρχικά μήνυση για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος ωστόσο μετά από έρευνα μέσα σε αυτό βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ροζ κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα, η 28χρονη Ροδίτισσα διατηρεί προφίλ στο Instagram με πάνω από 5 χιλιάδες ακόλουθους, με τους οποίες μοιράζεται διάφορες όμορφες προσωπικές της στιγμές.

Φωτ.: Instagram

Φωτ.: Instagram

Πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος, ενώ πλέον εξελίσσεται σε σκάνδαλο με μεγάλες διαστάσεις. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή την Παρασκευή (12/9), όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Στην κόρη περάστηκαν χειροπέδες λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω.

Το χρονικό και τα ευρήματα της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης,

τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και

100 ευρώ σε μετρητά.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Τα ερωτήματα γύρω από τη ροζ κοκαΐνη

Η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media. Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer. Ωστόσο, πίσω από τα φίλτρα και την ψηφιακή λάμψη φαίνεται πως κρυβόταν μία άλλη πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.