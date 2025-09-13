«Βροχή» οι καταγγελίες για τη μεγαλύτερη φάρμα κάνναβης στην Ολλανδία - «Έχει γίνει αβίωτο»

Οι κάτοικοι που ζουν δίπλα στη μεγαλύτερη νόμιμη φάρμα κάνναβης στην Ολλανδία (και κατ' επέκταση στην Ευρώπη) απαιτούν το κλείσιμό της, επειδή η... μυρωδιά είναι πολύ έντονη. Περίπου 2.000 καταγγελίες, από σχεδόν 300 (διαφορετικούς) κατοίκους, είχαν γίνει μέχρι τον Αύγουστο 2025.

«Ο άνεμος φυσάει προς τα εδώ 240 ημέρες το χρόνο. Δεν μπορούμε να φροντίσουμε τον κήπο μας, δεν μπορούμε να στεγνώσουμε τα ρούχα μας. Είναι μια κατάσταση που έχει γίνει αβίωτη», υποστηρίζει κάτοικος της περιοχής.

Η φάρμα, που διευθύνεται από την εταιρεία καλλιέργειας κάνναβης CanAdelaar, έχει προθεσμία μιας εβδομάδας για να βρει τρόπο να σταματήσει η μυρωδιά που απλώνεται σε όλη την πόλη Hellevoetsluis στην Ολλανδία, αλλιώς κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 3 εκατομμύρια λίρες (3,5 εκατομμύρια ευρώ).

Το τοπικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το πρόβλημα «δεν μπορεί να συνεχιστεί». Ωστόσο, η εταιρεία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος νόμιμος παραγωγός κάνναβης στην Ολλανδία, αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τις δικαστικές αποφάσεις ως «συγκεκαλυμμένο κλείσιμο».



Η καλλιέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος της ολλανδικής κυβέρνησης που αποσκοπεί στην παροχή νόμιμων πηγών του φαρμάκου σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Μαξ Σρέντερ, διευθυντής της φάρμας, δήλωσε ότι έχουν επενδύσει χρήματα σε μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. «Έχουμε ήδη επενδύσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μέτρα. Αυτό πρέπει να επιλυθεί. Δεν είναι σωστό να βρισκόμαστε στο επίκεντρο της προσοχής με αυτόν τον τρόπο», είπε.

Τα Coffeeshops

Η φάρμα δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τα Coffeeshops να πωλούν ναρκωτικά που εισάγονται παράνομα στη χώρα από εγκληματικές συμμορίες. Η Νίκολα Μαάστλ, ειδικός στην Ολλανδία για την πολιτική σχετικά με την κάνναβη, χαρακτήρισε ην CanAdelaar ως «πολύ σημαντική» στην προσπάθεια να σταματήσει η παράνομη παραγωγή κάνναβης. «Μόνο επτά καλλιεργητές έχουν ξεκινήσει την παραγωγή. Η CanAdelaar είναι πραγματικά σημαντική. Εάν εξαφανιστεί, τα CoffeeshopsCoffeeshops θα πρέπει να επιστρέψουν στην παράνομη αγορά για να προμηθευτούν τα προϊόντα τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η δοκιμή απέτυχε», ανέφερε σύμφωνα με την DailyStar.