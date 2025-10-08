Ανακάλυψη-βόμβα από την βρετανική αστυνομία: Παράνομη φυτεία κάνναβης δίπλα στο σπίτι του Καρόλου

Μια ανακάλυψη που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ έκαναν οι αρχές στη Βρετανία, η οποία προκαλεί αίσθηση τόσο για το μέγεθός της όσο και για τη «βασιλική» της τοποθεσία.

Μέσα σε βιομηχανική μονάδα, λίγα μόλις μέτρα από το Highgrove House —την εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα— οι βρετανικές αρχές εντόπισαν μια τεράστια εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης.

Σύμφωνα με την DailyExpress η επιχείρηση της βρετανικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες για «ύποπτη δραστηριότητα» στην περιοχή.

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στη βιομηχανική μονάδα, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό —και παράνομο— θέαμα: εκατοντάδες φυτά κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, προσεκτικά τοποθετημένα κάτω από ισχυρό τεχνητό φωτισμό και σύστημα εξαερισμού.

Η αστυνομία εκτίμησε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς βρέθηκαν στοιχεία για προηγούμενες συγκομιδές και εκτεταμένο δίκτυο άρδευσης. Το μέγεθος της φυτείας ήταν τόσο μεγάλο που, σύμφωνα με τις αρχές, «δημιούργησε επιχειρησιακή πρόκληση στη συλλογή των πειστηρίων».

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 225 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός μεγάλης αξίας, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εσωτερική καλλιέργεια. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει συλλήψεις, ωστόσο ερευνούν εάν η επιχείρηση συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Αν και η σύλληψη των υπευθύνων θεωρείται θέμα χρόνου, η υπόθεση προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και ιδιαίτερη αμηχανία κυρίως λόγω της «βασιλικής» της τοποθεσίας.