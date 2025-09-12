Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκύλος ξετρύπωσε κοκαΐνη, χάπια και 1 κιλό κάνναβη

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, συνέλαβαν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τέσσερα 4 άτομα.

