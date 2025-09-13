Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν διαδικτυακά για πάνω από έναν χρόνο

Μία σοκαριστική υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη, με μία ανήλικη, να εκδίδεται σε ιστοσελίδα γνωριμιών για πάνω από έναν χρόνο.

Ειδικότερα, στη σύλληψη ενός 30χρονου ο οποίος, έναντι χρηματικού ποσού, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε ανήλικη, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και συνεννόηση μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών – συνοδών, προχώρησαν, το πρωί της Παρασκευής (12/9), αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Τούμπας.

Όπως προέκυψε από τη, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα, η ανήλικη κοπέλα, μετά από παρότρυνση ενήλικης γνωστής της, από το καλοκαίρι του 2024, άνοιξε λογαριασμό σε εφαρμογή του διαδικτύου και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού με υποψήφιους πελάτες, κατά κύριο λόγο, σε διαμέρισμα που διατηρούσε η γνωστή της, αποδίδοντάς της μέρος των χρημάτων που έπαιρνε ως αμοιβή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.