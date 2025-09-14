Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα μαστροπείας - Δήλωνε ενήλικη στους πελάτες η 16χρονη

Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιούν οι Αρχές με σκοπό να ξεσκεπάσουν την παράνομη δράση του κυκλώματος μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελία 16χρονης η οποία αναφέρει ότι εκδιδόταν μέσω ροζ αγγελιών και έδινε τα μισά χρήματα από τα ερωτικά ραντεβού σε μια νεαρή γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το καλοκαίρι του 2024 η ανήλικη φέρεται να είχε βάλει αγγελία στο διαδίκτυο, κρύβοντας την πραγματική ηλικία της, και έκλεινε ερωτικά ραντεβού με πελάτες. Αυτό έγινε, όπως είπε στους αστυνομικούς, με την παρότρυνση μεγαλύτερης φίλης της με την οποία μοιράζονταν τα χρήματα από τα ραντεβού, το κόστος των οποίων κυμαινόταν από 70-180 ευρώ το καθένα. Στο τελευταίο ραντεβού που φέρεται να είχε η 16χρονη με 30χρονο σε διαμέρισμα που είχε νοικιάσει εκείνος, επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον άνδρα.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στην οδό Δοϊράνης στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης βρίσκεται το διαμέρισμα AirBNB στο οποίο ο 30χρονος συνευρέθηκε με την 16χρονη στο σημείο όπου τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.



Το ανήλικο κορίτσι κατήγγειλε ακόμη ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με κεντρικό πρόσωπο τη γυναίκα που την έπεισε να βάλει τη ροζ αγγελία στο διαδίκτυο.