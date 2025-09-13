«Μην μου κλείνεις το τηλέφωνο, θα σε...»: Νέες συνομιλίες σοκ του μαστροπού με τα θύματά του

Αδιανόητες στιγμές φρίκης ζούσαν νέες γυναίκες, ακόμη και ανήλικες από τη δράση του 42χρονου μαστροπού που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες όπως για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών με τον ίδιο να απολογείται τη Δευτέρα (15/9).

Όπως τα ίδια τα θύματα καταγγέλλουν, ζούσαν σε καθεστώς απόλυτου τρόμου ενώ πέρα από τις έως τώρα 5 καταγγέλλουσες, θύματα του, γνωστού με το ψευδώνυμο «κοντού» κι ακόμα δύο κοπέλες έχουν επικοινωνήσει με την Αστυνομία κι έχει οριστεί ραντεβού για να καταθέσουν σχετικά με τον 42χρονο και τον εφιάλτη που βίωναν συστηματικά.

Ένα εκ των θυμάτων του αναφέρει ότι «γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», σημειώνει παράλληλα.

«Δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στη μητέρα σου. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη” με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, 16 – 17 χρονών παιδί. Όταν ένας άνθρωπος 30 – 32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή, τι θα πεις;», αναφέρει καταγγέλλουσα.

Οι σοκαριστικές συνομιλίες

Αποκαλυπτικές είναι συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για συνομιλία που έγινε τον Μάιο του 2022 και σε αυτήν αναφέρεται:

Θύμα μαστροπού: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω! Θέλω να φύγω.

Κατηγορούμενος: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε …

Θύμα μαστροπού: Παίρνω ταξί και έρχομαι.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο.

Η επιχείρηση παραγωγής πορνό

Η αστυνομική έρευνα αποκαλύπτει ένα ζοφερό σκηνικό: τουλάχιστον πέντε γυναίκες καταγγέλλουν εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, βιασμούς, χρήση ναρκωτικών και εξαναγκασμό σε πορνεία. Όλα αυτά «τυλιγμένα» με το περιτύλιγμα μιας εταιρείας παραγωγής ερωτικών ταινιών που διαφήμιζε ότι δημιουργεί… «τέχνη».

Η δράση του 42χρονου, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ξεκινά ήδη από το 2016. Στόχος του κυρίως νεαρές και ευάλωτες γυναίκες – ακόμα και ανήλικες – τις οποίες πλησίαζε μεθοδικά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους πριν τις παγιδεύσει.

Το 2020 ίδρυσε εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και έστησε ιστοσελίδα με συνδρομή 25 ευρώ τον μήνα. Οι χρήστες μπορούσαν να ζητούν ακόμη και «ειδικά σενάρια» με συγκεκριμένα πρόσωπα, από μια λίστα περίπου 40 «μοντέλων». Πίσω από τις κάμερες, όμως, οι γυναίκες βίωναν την κόλαση: απειλές, βία, καταναγκασμό σε γυρίσματα και πορνεία.



Ο ίδιος φέρεται να καρπωνόταν όλα τα χρήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φρόντιζε να «ανεβάζει την τιμή» εκμεταλλευόμενος ανήλικες.