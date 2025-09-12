Αυτός είναι ο 42χρονος μαστροπός που εξέδιδε κοπέλες - Ανοίγουν στόματα για τη δράση του

Την πόρτα του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί ο 42χρονος που κατηγορείται ως μαστροπός, την ίδια ώρα που στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια κάνουν «φύλλο και φτερό» τα 4 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Αν και η δράση του ξεκινάει τουλάχιστον από το 2016, χρειάστηκε να φτάσουμε στο Αύγουστο του 2024 ώστε μια κοπέλα – θύμα του, να ανοίξει το στόμα της και να ξεκινήσει η μεγάλη έρευνα που κατέληξε στη σύλληψη του από τους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI». Αίσθηση προκαλεί, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες η σε βάρος του δικογραφία, ότι δεν είχε πρόβλημα να αναγκάσει τις κοπέλες που έστελνε σε «ερωτικά ραντεβού» να κάνουν οτιδήποτε ήθελαν οι πελάτες του, όσο αρρωστημένο κι αν ήταν.

Τις εξανάγκαζε σε χρήση σκληρών ναρκωτικών

Γι’ αυτό και φέρεται να τις εξανάγκαζε σε χρήσης σκληρών ναρκωτικών όπως κοκαΐνη, χωρίς να υπολογίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχε να κάνει με ανήλικα κορίτσια. Στα χέρια των αστυνομικών υπάρχει κατάθεση κοπέλας που αναφέρει σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ότι την έστειλε σε «BDSM ραντεβού» με το αντίτιμο που πλήρωσε ο πελάτης να φτάνει τα 1.000 ευρώ.

Σε άλλη κατάθεση, που έχει δώσει στο «ελληνικό FBI» μία 23χρονη σήμερα κοπέλα, αναφέρει ότι ο 42χρονος παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο που κάνει «λειτούργημα» γιατί έλεγε βοηθάει γυναίκες που είναι σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν μία καλύτερη ζωή. Μάλιστα, όσες έπειθε να εργαστούν στις ταινίες ερωτικού περιεχομένου από παρήγαγε, τις αποκαλούσε «ηθοποιούς» για να δείξει ότι δεν είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά κανονική εργασία. Όταν αυτές βέβαια αντιδρούσαν, τότε ξεκινούσαν οι απειλές σε βάρος τους λόγω του χρέους που ο ίδιος φρόντιζε να γιγαντώνεται.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν στα χέρια των αστυνομικών 5 καταθέσεις γυναικών, ωστόσο, η έρευνα για τη δράση του συνεχίζεται με την πεποίθηση ότι πλέον είναι πιο εύκολο να ανοίξουν στόματα που -όπως συνέβη στη σύλληψη του 2018- από φόβο έμειναν κλειστά.

Κατάθεση σοκ

Την κατάθεση μίας 26χρονης σήμερα κοπέλας, η οποία καταγγέλλει ότι την περίοδο 2016-2017 και όντας ακόμη ανήλικη έπεσε θύμα του 42χρονου σήμερα φερόμενου ως μαστροπού, εξασφάλισε το Flash.gr και σε αυτήν αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος δράσης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κατέθεσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που χειρίζονται την υπόθεση ότι για κάποιους μήνες το 2017 την εξανάγκαζε σε ερωτικά ραντεβού. «Με τον (...) γνωριστήκαμε κι αναπτύξαμε φιλική σχέση το 2016 όταν για χρονικό διάστημα 4 μηνών εργάστηκα σε κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. Μετά από λίγους μήνες εγώ και η οικογένεια μου βρεθήκαμε σε δύσκολη οικονομικά θέση και αποδέχτηκα την πρόταση του να με δανείσει κάποια χρήματα», ανέφερε αρχικά η 26χρονη σήμερα κοπέλα. Το 2017, όμως, ο συλληφθείς ως μαστροπός, της αποκάλυψε ότι προβαίνει στο κλείσιμο «ερωτικών ραντεβού», με την ίδια να διακόπτει τις επαφές μαζί του.

Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα την προσέγγισε ξανά και απαίτησε την αποπληρωμή χρέους που κυμαίνονταν μεταξύ 2.000 και 3.000 ευρώ. Η νεαρή αποδέχτηκε την πρόσκληση του να τον επισκεφτεί στο σπίτι του στη Γλυφάδα, όπου εκεί -σύμφωνα με την καταγγελία- την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας και απειλές να προβεί σε χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, ενώ στη συνέχεια την εξανάγκασε να συνουσιαστούν παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικη.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το καλοκαίρι του 2017, ο 42χρονος σήμερα συλληφθείς φέρεται να την εξανάγκαζε σε «ερωτικά ραντεβού» με άλλους άνδρες τα οποία κανόνιζε ο ίδιος. Αυτός φέρεται να τη μετέφερε στα σημεία που την περίμεναν οι «πελάτες» του, ενώ όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας η 26χρονη, την εξανάγκαζε να κάνει και χρήση κοκαΐνης. Κάθε «ερωτικό ραντεβού» κόστιζε 500-600 ευρώ, με τον φερόμενο ως μαστροπό να κρατά το σύνολο των χρημάτων ένεκα του χρέους της προς αυτόν. Υπήρχαν ημέρες, που σύμφωνα με την ίδια, την έβαζε να συνευρίσκεται ακόμη και με 10 διαφορετικούς άνδρες.

Το καλοκαίρι του 2017, στην περιοχή της Ηλιούπολης, η τότε ανήλικη μαζί με μία ακόμη άγνωστη στην ίδια κοπέλα που της συστήθηκε ως «Αριάδνη», μεταφέρθηκαν από τον 42χρονο σήμερα άνδρα σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής προκειμένου να πραγματοποιήσουν «ερωτικό ραντεβού». Εκεί ο υποψήφιος πελάτης είδε -σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 26χρονη σήμερα κοπέλα- την κακή ψυχολογική της κατάσταση και ειδοποίησε φεύγοντας την ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τις δύο κοπέλες κρυμμένες στο ΙΧ αυτοκίνητο του συλληφθέντα, αλλά φοβήθηκαν και δεν αποκάλυψαν τι συνέβαινε.