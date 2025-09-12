Μήνυση Χρυσοχοΐδη στον 42χρονο μαστροπό - Χρησιμοποιούσε το όνομά του για να απειλεί κοπέλες

Μήνυση σε βάρος του 42χρονου μαστροπού ο οποίος εξέδιδε κοπέλες και συνελήφθη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI έχει υποβάλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο υπουργός είχε υποβάλει μήνυση στο παρελθόν, καθώς ήταν γνωστό στις Αρχές ότι μαστροπός χρησιμοποιούσε το όνομά του για να απειλεί τα θύματά του. Ο 42χρονος εκμεταλλευόταν τον φόβο των γυναικών για να τις κρατά σιωπηλές. Τις απειλούσε πως «έχει άκρες στην Ασφάλεια» και «πολιτική προστασία» υποτίθεται μέσω του υπουργού, με αποτέλεσμα για χρόνια καμία να μην τολμά να μιλήσει.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που είχε εκδοθεί στις 24 Μαΐου, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωνε: «Με αφορμή συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρεται να διατυπώθηκαν από πρόσωπο που ελέγχεται για βαρύτατα αδικήματα, με έγκλησή μου στις εισαγγελικές αρχές ζήτησα τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας ώστε να διαπιστωθεί αν όντως διατυπώθηκαν και σε περίπτωση που ισχύει αυτό να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του. Όπως επίσης και σε βάρος οποιουδήποτε άλλου τυχόν εμπλεκομένου».

Τις εξανάγκαζε σε χρήση σκληρών ναρκωτικών

Αν και η δράση του ξεκινάει τουλάχιστον από το 2016, χρειάστηκε να φτάσουμε στο Αύγουστο του 2024 ώστε μια κοπέλα – θύμα του, να ανοίξει το στόμα της και να ξεκινήσει η μεγάλη έρευνα που κατέληξε στη σύλληψη του από τους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI». Αίσθηση προκαλεί, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες η σε βάρος του δικογραφία, ότι δεν είχε πρόβλημα να αναγκάσει τις κοπέλες που έστελνε σε «ερωτικά ραντεβού» να κάνουν οτιδήποτε ήθελαν οι πελάτες του, όσο αρρωστημένο κι αν ήταν.

Γι’ αυτό και φέρεται να τις εξανάγκαζε σε χρήση σκληρών ναρκωτικών όπως κοκαΐνη, χωρίς να υπολογίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχε να κάνει με ανήλικα κορίτσια. Στα χέρια των αστυνομικών υπάρχει κατάθεση κοπέλας που αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι την έστειλε σε «BDSM ραντεβού» με το αντίτιμο που πλήρωσε ο πελάτης να φτάνει τα 1.000 ευρώ.

Σε άλλη κατάθεση, που έχει δώσει στο «ελληνικό FBI» μία 23χρονη σήμερα κοπέλα, αναφέρει ότι ο 42χρονος παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο που κάνει «λειτούργημα» γιατί έλεγε βοηθάει γυναίκες που είναι σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν μία καλύτερη ζωή. Μάλιστα, όσες έπειθε να εργαστούν στις ταινίες ερωτικού περιεχομένου από παρήγαγε, τις αποκαλούσε «ηθοποιούς» για να δείξει ότι δεν είναι σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά κανονική εργασία. Όταν αυτές βέβαια αντιδρούσαν, τότε ξεκινούσαν οι απειλές σε βάρος τους λόγω του χρέους που ο ίδιος φρόντιζε να γιγαντώνεται.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν στα χέρια των αστυνομικών 5 καταθέσεις γυναικών, ωστόσο, η έρευνα για τη δράση του συνεχίζεται με την πεποίθηση ότι πλέον είναι πιο εύκολο να ανοίξουν στόματα που -όπως συνέβη στη σύλληψη του 2018- από φόβο έμειναν κλειστά.