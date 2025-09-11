Στη φάκα του ελληνικού FBI 42χρονος - Εξέδιδε και βιντεοσκοπούσε γυναίκες λέγοντας το όνομα υπουργού

«Βίος και πολιτεία» είναι, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» και κατηγορείται μεταξύ άλλων για σωματεμπορία, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, προκειμένου να κάνει τις... «δουλειές» του φέρεται να χρησιμοποιούσε ακόμη και το όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για να δείξει ότι έχει γνωριμίες με υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα.

Η σύλληψη του 42χρονου έγινε το πρωί της Τετάρτης (10/9) από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης & Εμπορίας Ανθρώπων, ενώ η δράση του φαίνεται πως ξεκινάει τουλάχιστον από το 2016. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο 42χρονος σήμερα άνδρας προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, κυρίως Ελληνίδες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, και ανέπτυσσε μαζί τους φιλική σχέση. Ο ίδιος παρουσιάζονταν ως άτομο που μπορούσαν να εμπιστευτούν και να τις στηρίξει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφερόταν να τις βοηθήσει οικονομικά, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες τους.

Είχε στήσει και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών

Στη συνέχεια, απαιτώντας την άμεση αποπληρωμή του χρέους των γυναικών και χρησιμοποιώντας απειλές, καθώς και σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, τις εξανάγκαζε να πραγματοποιούν ερωτικά ραντεβού με «πελάτες» σε ξενοδοχεία και οικίες στην Αττική, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τις μετέφερε ο ίδιος. Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά, παρακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πορνεία και προβαίνοντας κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία στη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Μάλιστα, για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τα κέρδη του, πριν από περίπου 5 χρόνια συνέστησε εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο, η οποία λειτουργούσε μέσω διαδικτύου. Εκεί, ο 42χρονος σήμερα άνδρας, υπόσχονταν μεγάλες χρηματικές απολαβές στις γυναίκες, όταν όμως αυτές δεν πείθονταν τότε κατέφευγε σε απειλές, αλλά και με σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, τγς εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε. Τα πορνογραφικά βίντεο αναρτώνταν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και προβάλλονταν κατόπιν εγγραφής των χρηστών και καταβολής χρηματικών ποσών, τα οποία παρακρατούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

Έως και το 2022 ενέτεινε τη δράση του, υποχρεώνοντας τις γυναίκες να πραγματοποιούν ολοένα και περισσότερα ερωτικά ραντεβού με «πελάτες». Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά, έναντι υψηλών αμοιβών, εκμεταλλευόμενος και τη διαφημιστική προβολή που αποκτούσαν οι γυναίκες μέσω της συμμετοχής τους στα βίντεο που ο ίδιος διακινούσε.