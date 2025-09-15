Τι είναι η ροζ κοκαΐνη και γιατί λέγεται «ναρκωτικό των πλουσίων» - Οι θανάσιμοι κίνδυνοι

Στην επικαιρότητα ήρθε για ακόμη μία φορά η ροζ κοκαΐνη, με αφορμή την υπόθεση της γνωστής influencer στη Ρόδο, στο αυτοκίνητο της οποίας βρέθηκαν ποσότητες από το ιδιαίτερο αυτό ναρκωτικό που θεωρείται σχετικά σπάνιο στην ελληνική αγορά.

Τι είναι όμως η ροζ κοκαΐνη ή αλλιώς tusi που έχει διαδοθεί σε Λατινική Αμερική και ΗΠΑ, ενώ έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Ευρώπη; Γιατί θεωρείται «ναρκωτικό των πλουσίων»;

Πρόκειται για ένα ψυχαγωγικό ναρκωτικό που περιέχει ένα μείγμα διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών, με τη μορφή σκόνης σε ροζ χρώμα. Ο όρος «ροζ κοκαΐνη» είναι ελαφρώς παραπλανητικός καθώς το ναρκωτικό αυτό δεν είναι «καθαρή» κοκαΐνη.

Συνήθως εμπεριέχει κεταμίνη και MDMA, συχνά μεθαμφεταμίνη, οξυκωδόνη, καφεΐνη, καθινόνες και άλλα συνθετικά ναρκωτικά, ενδεχομένως και κάποιες ποσότητες κοκαΐνης.

Η συμπερίληψη ροζ χρωστικών είναι ένα στοιχείο που επιδιώκει να προσελκύσει καταναλωτές, ιδίως νέους, προσφέροντας μια εντυπωσιακή όψη. Άλλωστε θεωρείται ότι σχεδιάστηκε για χρήση σε πάρτι, κλαμπς, φεστιβάλ και για «συνοδευτικό» σε πολυτελή ζωή ή και σε ερωτικές και σεξουαλικές εμπειρίες.

Εκτιμάται ότι για πρώτη φορά κατασκευάστηκε στη Λατινική Αμερική, πιθανότατα στην Κολομβία, το 2018.

«Χρήση σε κοινωνικοποίηση και ερωτική αλληλεπίδραση»

«Δεν πρόκεται για κοκαΐνη, αλλά για χημική ουσία που παρουσιάζει συγγένεια με τις αμφεταμίνες», εξήγησε ο επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής, Χρήστος Λιάπης, μιλώντας στο Action24.

«Για να το απλοποιήσουμε, συνδέεται με το ecstasy», πρόσθεσε, «το οποίο ταλαιπωρούσε την επικαιρότητα ήδη πολλά χρόνια πριν».

«Το κόστος είναι υψηλό. Μπορεί να είναι υψηλότερο της κοκαίνης, ακριβώς γιατί είναι συνδυασμός ουσιών αμφεταμινικής, ως επί το πλείστον, χημικής βάσης και δράσης. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει και κεταμίνη», υπογράμμισε.

«Μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση της φυγής από την πραγματικότητα αλλά να έχει και παραισθησιογόνες δράσεις παραποίησης της πραγματικότητας, δράσεις ισχυρότερης αντίληψης χρωμάτων και ήχων. Αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ», ανέφερε ο κ. Λιάπης.

Σημείωσε ότι «η χρήση του γίνεται σε περιβάλλοντα αύξησης της κοινωνικοποίησης, αλλά ενδεχόμενα και ερωτικής αλληλεπίδρασης» και «μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο».

Τόνισε ακόμα ότι «υπάρχει μία τάση να βαφτίζουμε συνθετικά ναρκωτικά». «Το σίσα το λέγανε κοκαίνη των φτωχών, τη φαιντανύλη ηρωίνη των φτωχών κλπ.», είπε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «τα ναρκωτικά δεν χρειάζεται να έχουν προσμείξεις για να είναι επιβλαβή».

Οι θανάσιμοι κίνδυνοι

Η ροζ κοκαΐνη θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό. Προφανώς είναι μία έντονα εξαρτησιογόνα ουσία. Μπορεί να προκαλέσει έντονες ψυχεδελικές εμπειρίες, ταχυκαρδία, κρίσεις πανικού, απώλεια συνείδησης ή και σοβαρή δηλητηρίαση. Η χρήση της θα μπορούσε να οδηγήσει και στο θάνατο.

Συχνά επίσης η ροζ κοκαΐνη σχετίζεται με υπερβολική χρήση λόγω άγνοιας της πραγματικής σύστασης.

Γιατί είναι σπάνια στην Ελλάδα

Η ροζ κοκαΐνη εμφανίστηκε αρχικά στη Λατινική Αμερική (Κολομβία, Βενεζουέλα, Χιλή) και εξαπλώθηκε κυρίως σε χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία, Πορτογαλία) λόγω των εμπορικών/πολιτιστικών δεσμών.

Η Ελλάδα παραδοσιακά βρίσκεται σε άλλες «διαδρομές» ναρκωτικών (π.χ. ηρωίνη από Ασία μέσω Τουρκίας, κάνναβη από Αλβανία, κοκαΐνη από Νότια Αμερική μέσω Δυτικής Ευρώπης).

Ως αποτέλεσμα, εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό κόστος και απευθύνεται σε πιο περιορισμένο εύπορο κοινό καταναλωτών.