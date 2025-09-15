Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η influencer με τη ροζ κοκαΐνη - Όσα υποστήριξε στην απολογία της

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέως, η influencer που πιάστηκε στη Ρόδο έχοντας μέσα σε αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης αφέθηκε σήμερα ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του Ανακριτή, η κατηγορούμενη παρουσίασε ένα αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών. Η ίδια εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης, και οδηγήθηκε στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών που δεν την βοηθούσαν.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της

Στην απολογία της τόνισε ότι η ποσότητα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και θα της αρκούσε, όπως είπε, για διάστημα περίπου ενός μηνός. Υπογράμμισε ότι οι ζυγαριές που βρέθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν για εμπορική διάθεση, αλλά της είχαν δοθεί μαζί με την τελευταία προμήθεια ναρκωτικού από άτομο με το παρατσούκλι «Τόμι».

Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι η απόκρυψη της ουσίας στο όχημα δεν είχε σχέση με διακίνηση, αλλά με την επιθυμία της να προστατέψει την οικογένειά της από το να ανακαλύψει την εξάρτησή της.

Η ίδια παρουσίασε λευκό ποινικό μητρώο, σταθερή διαμονή και επαγγελματική δραστηριότητα στη Ρόδο, στοιχεία που, κατά την υπεράσπισή της, απέκλειαν την πιθανότητα φυγής ή υποτροπής.

Οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο τακτικός Ανακριτής και η Εισαγγελέας Υπηρεσίας αποφάσισαν ομόφωνα την αποφυλάκισή της, επιβάλλοντας δύο περιοριστικούς όρους: την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εμφάνισής της μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής η απόφαση αυτή θεωρήθηκε αποτέλεσμα της αξιολόγησης ότι δεν υπήρχε κίνδυνος φυγής, ενώ τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δικογραφία δεν δικαιολογούσαν το αυστηρό μέτρο της προσωρινής κράτησης.