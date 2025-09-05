Μεταξουργείο: Ρεπορτάζ του flash στη γειτονιά των ναρκωτικών - Δυστοπικός εφιάλτης στη λαμπερή Αθήνα

Άνθρωποι φαντάσματα του παλιού εαυτού τους κυκλοφορούν παραπατώντας στα στενά του Μεταξουργείου. Πρόκειται για τοξικοεξαρτημένους που ζουν σε έναν δικό τους κόσμο, στη σκιά αυτού που ονομάζουμε Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας και λαμπερό τουριστικό προορισμό.

Λίγες δεκάδες μέτρα από την πλατεία Καραϊσκάκη με τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα τουριστικά λεωφορεία και τους τουρίστες να πηγαινοέρχονται με τις αποσκευές τους, υπάρχει η ναρκογειτονιά του Μεταξουργείου.

Καρόλου, Νικηφόρου, Ιερόθεου, Κουμουνδούρου, Μάρνης, Ακομινάτου, Μενάνδρου, είναι λίγες μόνο από της οδούς που πολλές δεκάδες τοξικοεξαρτημένοι ζούνε κυριολεκτικά στους δρόμους, έχοντας δημιουργήσει έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό ακόμα και με σκηνές, και όλο αυτό ανάμεσα κατοίκους και καταστηματάρχες που προσπαθούν να βρουν μία λύση και μία διέξοδο σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Πως φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση

Οι πιάτσες των τοξικοεξαρτημένων δεν είναι άγνωστη ιστορία στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνθρωποι αυτοί που στην πραγματικότητα ζουν περιφερόμενοι στο κέντρο της πόλης δημιουργούν τα στέκια τους στα σημεία που έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις ουσίες στις οποίες είναι εθισμένοι.



Κατά καιρούς τέτοια στέκια έχουν γίνει η Τοσίτσα και οι δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο, η Πανεπιστημίου στα Προπύλαια, η Ακαδημίας και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο της Νομικής, η Πλατεία Εξαρχείων, η 3η Σεπτεμβρίου και άλλες οδοί, ενώ τα τελευταία χρόνια χώρος χρήσης αλλά και μία μορφή καταυλισμού έχει δημιουργηθεί στο Μεταξουργείο πάνω από την πλατεία Καραϊσκάκη.

Μια κατάσταση σοκαριστική στο κέντρο της πόλης

Η εικόνα είναι κυριολεκτικά απογοητευτική αλλά και τρομακτική για όποιον τη συναντά για πρώτη φορά και στην πραγματικότητα είναι κάτι που δεν συνηθίζεται.



Πριν ακόμα πλησιάσεις αρκετά για να δεις, η όσφρηση έχει αναλάβει να σε προειδοποιήσει ότι κάτι άσχημο συμβαίνει εδώ. Τα δεκάδες άτομα που ζουν στους δρόμους της περιοχής σε άθλιες συνθήκες, κάνουν την ανάγκη τους σε κάθε γωνία των δρόμων. Η μυρωδιά είναι ανυπόφορη και σε ακολουθεί για πολύ ώρα αφού έχεις φύγει από τη γειτονιά. Παρόλα αυτά όταν τελικά μπορείς να δεις με τα μάτια σου το τι συμβαίνει στους δρόμους αυτούς, το σοκ είναι τεράστιο.

Στην οδό Ιερόθεου που είναι το κομβικό σημείο αυτού του πρόχειρου καταυλισμού, άνθρωποι βρίσκονται ξαπλωμένοι και αναίσθητοι, βρώμικοι, κάποιοι σχεδόν γυμνοί. Ρούχα και σκουπίδια είναι πεταμένα σε όλο το μήκος του δρόμου, ανάμεσα σε ούρα και περιττώματα. Κάποιοι άλλοι περιφέρονται ή συζητάνε μεταξύ τους. Εικόνα πραγματικά αποκαρδιωτική. Στο παράλληλο στενό της Καρόλου, περιπολικά με άνδρες της αστυνομίας αλλά και κλιμάκια της δημοτικής αστυνομίας βρίσκονται σχεδόν σε 24ωρη βάση αλλά χωρίς στην πραγματικότητα να δίνουν κάποια λύση σε αυτή την κατάσταση.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες απελπισμένοι ζητάνε βοήθεια

Στο σημείο συναντήσαμε πολίτες και καταστηματάρχες που μας μίλησαν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.



«Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση άλλο, δεν πάει άλλο» μας λέει ένας κάτοικος της περιοχής. «Κανείς δεν ενδιαφέρεται, όλο υποσχέσεις» συνεχίζει. Μας λέει για τη βρωμιά και τη μυρωδιά που κυριαρχεί στην περιοχή ενώ στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόμο που υπάρχει με ληστείες και σπασίματα σε βιτρίνες. Μιλάνε για μία καθημερινότητα κόλαση που φοβούνται να κυκλοφορήσουν, ειδικότερα τις ώρες μετά τη δύση του ήλιου. Γυναίκες και παιδιά έχουν τον μεγαλύτερο φόβο όπως μας λέει.



Στη συνέχεια συναντούμε τον κύριο Γιάννη που μένει στην περιοχή και διατηρεί ένα μικρό καφενείο. Με βουρκωμένα μάτια μας λέει για την κατάσταση που βιώνει. «Είναι ένα γκέτο» μας λέει. «Δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας, υπάρχουν μικρά παιδιά και ζητάμε βοήθεια από το κράτος». Ο κ. Γιάννης έχει μετατρέψει τον εξωτερικό χώρο μπροστά από το καφενείο του σε κλουβί για να προστατέψει τον εαυτό του και τους πελάτες του καθώς τα τελευταία 5 χρόνια βιώνει αυτήν την κατάσταση. Στην ερώτηση τι ζητάει από το κράτος μας απαντά ότι είναι απελπισμένος και αγανακτισμένος ενώ δεν ξέρει τι άλλο να κάνει.

Λίγο αργότερα συναντούμε τον κ. Γκρεντάει ο οποίος ζει με την γυναίκα του και τα παιδιά του στην οδό Ιερόθεου. Ο κ. Γκρεντάει μας λέει ότι είναι σε οριακή κατάσταση έτοιμος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του προκειμένου να διαφυλάξει την οικογένεια και το σπίτι του αν δεν αναλάβει άμεσα το κράτος να βελτιώσει την εικόνα της περιοχής.



Μας περιγράφει μαζί με άλλους γείτονες πως δεν μπορούν τα παιδιά τους να κυκλοφορήσουν στον δρόμο, δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Ταυτόχρονα ένα χρήστης μας πλησιάζει και μας λέει ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο. Τονίζει πως οι χρήστες είναι ανθρώπινες ζωές και όχι σάκοι του μποξ και πως και οι ίδιοι ζούνε τον εφιάλτη του εθισμού που τους έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Κάτι που στο διάλογο που ακολουθεί συμμερίζονται οι κάτοικοι του δρόμου. Ωστόσο η κατάσταση φαίνεται πως έχει φτάσει σε αδιέξοδο και μοιάζει οριακή καθώς οι κάτοικοι δηλώνουν πως η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και πως η απελπισία τους μπορεί να τους οδηγήσει να πάρουν τα δικά τους μέτρα.



Τη στιγμή που όλα αυτά διαδραματίζονται μπροστά σε δημοσιογράφους και αστυνομικούς, γυναίκες και μικρά παιδιά παρακολουθούν την κατάσταση σε έναν δρόμο στο βάθος του οποίου τοξικοεξαρτημένοι περιφέρονται σχεδόν υπνωτισμένοι ή βρίσκονται αναίσθητοι στα πεζοδρόμια. Μία εικόνα δυστοπικού εφιάλτη.

Άλλοι καταστηματάρχες τονίζουν την κακή κατάσταση που βρίσκονται οι επιχειρήσεις τους καθώς η περιοχή έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ που δεν υπάρχουν πελάτες ούτε καν περαστικοί για να δημιουργήσουν τον απαιτούμενο τζίρο.

Η άποψη του δήμου Αθηναίων

Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας και κοινόχρηστων χώρων Θωμάς Γεωργιάδης ο οποίος μας μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αλλά και ο δήμος στην προσπάθειά του να φέρει λύσεις στο πρόβλημα της περιοχής.



Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος τόνισε πως καταλαβαίνει απόλυτα τους κατοίκους της περιοχής, το πρόβλημα με τις πιάτσες των τοξικοεξαρτημένων δεν περιορίζεται στην περιοχή των δρόμων γύρω από την οδό Καρόλου, αλλά απλώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παύλου. Μία περιοχή που ταλαιπωρείται σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με όσα μας είπε, ο δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα και προσπαθεί με συγκεκριμένες κινήσεις και παρεμβάσεις να λύσει το ζήτημα. Ο δήμος έχει απευθυνθεί στα αρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υγείας ώστε να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά τους. Μέχρι τώρα όπως λέει δεν έχουν από την πολιτεία την απαραίτητη ανταπόκριση ενώ σημειώνει ότι ο δήμος από μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.



Το σίγουρο είναι όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί εκτός όλων των άλλων μία υγειονομική βόμβα και σίγουρα θα πρέπει όλοι οι φορείς που εμπλέκονται να κινητοποιηθούν πολύ γρήγορα για να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση προς το καλύτερο. Μία κατάσταση που ταλαιπωρεί και κατοίκους, καταστηματάρχες και τοξικοεξαρτημένους που όλοι μαζί αποτελούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θύματα της μάστιγας του εθισμού και των ναρκωτικών ουσιών.