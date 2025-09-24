Έτρεχε με 205 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό - Τον «πρόδωσαν» βίντεο που ανέβασε στα social media

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς εντοπίστηκε σε βίντεο που είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί με 205 χλμ/ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο του 36χρονου σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο εμφανιζόταν ο ίδιος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.

Άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Φωτ.: Instagram

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.