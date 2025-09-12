Τροχαίο στον Σταλό Χανίων: Οι πολίτες απεγκλώβισαν τον οδηγό - Σοβαρή η κατάστασή του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Σταλό Χανίων, με την κατάσταση του οδηγού του οχήματος να είναι σοβαρή.

Ειδικότερα, το ατύχημα σημειώθηκε όταν – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – το όχημα εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο.

Έπειτα, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο απεγκλώβισαν τον οδηγό, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν άμεσα για να μεταφέρουν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της Πυροσβεστικής επιλήφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων σε διερχόμενα άλλα οχήματα.

Σε σοβαρή κατάσταση

Ο οδηγός του οχήματος φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα. Σημειώνεται ότι έχει τις αισθήσεις του, αλλά η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έρευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Χανίων.