Πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα για ένα χιλιόμετρο - Νέα στοιχεία σοκ για το φρικτό τροχαίο στην Αχαΐα

Μία νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/9) στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λαμπίριου Αχαΐας, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα κινείτο για αρκετή ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στην μοιραία σύγκρουση. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, καθώς το ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την 70χρονη οδηγό του να εγκλωβίζεται και να βρίσκει φρικτό θάνατο.

Παράλληλα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος, – δυο άνδρες κατά πληροφορίες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Πώς συνέβη η τραγωδία - Σοκαριστικές λεπτομέρειες

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες του δυστυχήματος με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως η 70χρονη, εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα. Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.gr παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα. Ωστόσο η σύγκρουση με το αγοριτικό αποδείχθηκε μοιραία, καθώς το ΙΧ τούμπαρε τουλάχιστον τρεις φορές, μέχρι που κατέληξε στο κράσπεδο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αναμένεται το επίσημο πόρισμα της Τροχαίας, το οποίο θα ρίξει φως στα αίτια και τις ευθύνες για το δυστύχημα. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο: