Τραγικό παιχνίδι της μοίρας πίσω από το τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό που προκλήθηκε όταν μια γυναίκα 70 ετών κινήθηκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αίγιο, το απόγευμα της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως έγινε γνωστό, ο 54χρονος από τα Μέγαρα που έχασε τη ζωή του, σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, το tempo24.news, στην ίδια τελετή θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού.



Κατά την ίδια πηγή, παρά την τραγική εξέλιξη, η σύντροφος του 54χρονου αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του άτυχου άνδρα.



Ο ίδιος ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου και δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενη προς Πάτρα η 70χρονη οδηγός, που είχε εισέλθει ανάποδα στο ρεύμα της Ολυμπίας οδού.



Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Ο 54χρονος από τα Μέγαρα μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.



Μαρτυρίες αναφέρουν, δε, ότι παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα.