Φονικό τροχαίο στην Αχαΐα: Το λάθος της 70χρονης και η μοιραία αναστροφή - «Έσβησαν όλα» λέει ο τραυματίας

Όσα συγκλονιστικά έζησε στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό το απόγευμα της Πέμπτης, περιέγραψε ο τραυματίας που επέζησε της σφοδρής σύγκρουσης, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, μεταξύ αυτών και στην 70χρονη οδηγό του ΙΧ που κινήθηκε επί περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα και η οποία απανθρακώθηκε.

Η πορεία της 70χρονης στην Ολυμπία Οδό ξεκίνησε από τον κόμβο των Σελιανίτικων, μπαίνοντας κανονικά στο ρεύμα προς Πάτρα. Στη συνέχεια και μετά από πορεία περίπου η 70χρονη έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, ωστόσο αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.

Έχοντας μπει πλέον στον παράδρομο και αντί η 70χρονη να συνεχίσει την πορεία της προς Πάτρα, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και εκεί έκανε αναστροφή με κατεύθυνση προς Αίγιο κάτι που ήταν η μοιραία κίνησή της καθώς λίγο αργότερα θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα.

Παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα αγροτικό -στο οποίο- επέβαιναν δύο άνδρες και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι προσπάθειες των διερχόμενων οδηγών να σβήσουν το φλεγόμενο ΙΧ, αποδείχθηκαν μάταιες, καθώς η 70χρονη οδηγός απανθρακώθηκε. Οι δύο άνδρες από το άλλο όχημα μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και αργά το βράδυ ο 54χρονος οδηγός του αγροτικού άφησε την τελευταία του πνοή.

«Ήταν ακαριαίο»

Ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού - με το οποίο οι δύο άνδρες κατευθύνονταν προς τα Γιάννενα - διηγείται με φανερή δυσκολία τα όσα θυμάται από την τραγωδία.



«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί 46 χρόνια, 50 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει, δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε», λέει από το νοσοκομείο ο τραυματισμένος άνδρας.



«Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ”. Αυτό ήταν, τέλος. Ήταν ακαριαίο, τέλος. Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα», λέει. «Έχω στο στόμα στη γλώσσα έχω βάλει ράμματα. Στο κεφάλι και με πονάει και η κοιλιά, δεν ξέρω», καταλήγει ο άνδρας, ο οποίος μιλά με δυσκολία.