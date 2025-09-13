Βόλος: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από ΙΧ - Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) στην οδό 2ας Νοεμβρίου με Βασσάνη στον Βόλο με αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του thenewspaper.gr, αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν πως οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου δεν κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα να παρασύρει πεζό 85χρονο που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ηλικιωμένος διασωληνώθηκε και η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Βόλου, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση από περαστικούς που έσπευσαν να βοηθήσουν.