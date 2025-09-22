Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ τρίχρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ , αγοράκι τριών ετών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου. Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το ΙΧ το οδηγούσε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα ,συνθήκες ενώ υπήρξε κινητοποίηση των αρχών για τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο.

Αρχικά, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γιατροί που εξέτασαν το αγοράκι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η αναπνευστική του υποστήριξη.



Για τον λόγο αυτό το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, όπως σημειώνει το cretalive.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.