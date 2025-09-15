Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική
Update: 13:46
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) στα Καμένα Βούρλα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Φθιώτιδας.
Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στον οικισμό του Αγίου Σεραφείμ, ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.