Συνελήφθη μεθυσμένος και μετά από καταδίωξη ο αδερφός πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας

Με χειροπέδες κατέληξε ο 38χρονος αδερφός πολύ γνωστής τηλεοπτικής παρουσιάστριας, κατηγορούμενος για «βία κατά υπαλλήλων» αλλά και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όλα ξεκίνησαν περί τις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/8) στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, όταν ο 38χρονος με το ΙΧ αυτοκίνητό του παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και προσπέρασε συμβατικό όχημα της ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Κηφισιά, άναψαν τον φάρο και έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, χωρίς όμως αυτός να υπακούει.

Τότε, ξεκίνησε καταδίωξη που σταμάτησε στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη στη Νέα Ερυθραία, όταν και ακινητοποιήθηκε το όχημα του 38χρονου. Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ κατέβηκαν για έλεγχο και σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. όταν ένας εξ’ αυτών του επέδειξε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, ο αδερφός της πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας το πέταξε στο έδαφος και τον έσπρωξε. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί επί τόπου.

Στο σημείο κλήθηκε και περιπολικό της Τροχαίας, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ ο 38χρονος με το αποτέλεσμα να βγαίνει η θετικό και συγκεκριμένα με ποσοστό άνω του 0,6mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον 38χρονο στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.