Θεσσαλονίκη: 46χρονη έλουσε με χλωρίνη 38χρονο επειδή έκανε θόρυβο - Δύο συλλήψεις

Άγρια επίθεση με καυστικό υγρό και συγκεκριμένα χλωρίνη δέχθηκε ένας 38χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μία 46χρονη του επιτέθηκε και του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το voria, η 46χρονη προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή ο άνδρας έπινε μπύρες με την παρέα του και έκαναν θόρυβο στη γειτονιά.

Η γυναίκα, καθώς και μια συνεργός της, συνελήφθησαν από την αστυνομία.



Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, έπειτα από επισταμένη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, συνέλαβαν 46χρονη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 44χρονη για συνέργεια.



Ειδικότερα η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη), το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου ημεδαπού.



Ο παθών είχε μεταφερθεί προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.



Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.