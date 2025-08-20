Επίθεση με χλωρίνη στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 46χρονη κατηγορούμενη

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται ότι έριξε καυστικό υγρό και συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου.

Επίσης ελεύθερη, χωρίς να της επιβληθούν όροι, αφέθηκε και η 44χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να προμήθευσε την πρώτη με το καυστικό υγρό.

Μεταξύ των όρων που επιβλήθηκαν στην 46χρονη είναι και να μην πλησιάζει τον 38χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Η επίθεση

Το εν λόγω συμβάν σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε το voria, η 46χρονη προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή ο άνδρας έπινε μπύρες με την παρέα του και έκαναν θόρυβο στη γειτονιά.

Ο παθών μεταφέρθηκε προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

