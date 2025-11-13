Επεισοδιακή διάρρηξη στον Άγιο Δημήτριο: Πυροβολισμοί και καταδίωξη - Τραυματίες τρεις αστυνομικοί

Συναγερμός σήμανε στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (13/11) με μία διάρρηξη να μετατρέπεται σε συμπλοκή με αστυνομικούς, εμβολισμό μοτοσικλετών της ΔΙΑΣ και πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ έλαβαν κλήση για διάρρηξη και εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από σπίτι στον Άγιο Δημήτριο και να μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους. Οι διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν της σύλληψης, χτύπησαν τις δύο μοτοσικλέτες της ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου που επιβαίνουν οι δράστες. Το όχημα των διαρρηκτών διέφυγε και κατευθύνθηκε στην περιοχή της Δάφνης, με τους αστυνομικούς να το εντοπίζουν λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο.

Φωτ.: Eurokinissi

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.