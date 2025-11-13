Σκηνές «Φαρ Ουέστ» στη Ρόδο - Άγνωστοι «γάζωσαν» με 14 σφαίρες σπίτι γνωστού επιχειρηματία

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές μετά από ένα άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) στη Ρόδο.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, άγνωστοι προσέγγισαν το σπίτι γνωστού επιχειρηματία του νησιού, 50 ετών, και άνοιξαν πυρ 14 φορές, πιθανώς με πιστόλι 9 mm, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να διαπεράσουν την μπαλκονόπορτα και να καταλήξουν εντός του χώρου. Μάλιστα, ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν μέσα σε αυτό μαζί με τη σύζυγο και τα δυο ανήλικα παιδιά του.

Οι δράστες, πριν αποχωρήσουν από την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση σημειώνεται πως άφησαν ένα μαύρο στεφάνι κηδείας και έγιναν... καπνός. Από την επίθεση, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, οι οποίες περισύλλεξαν τους κάλυκες καθώς και θραύσματα, ενώ γίνονται προσπάθειες εντοπισμού των δραστών.