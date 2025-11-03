Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα επειδή παρέα ανηλίκων έκανε φασαρία - Τραυματίστηκε 15χρονος

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 2025 στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με έναν 55χρονο άνδρα να πυροβολεί στον αέρα με καραμπίνα και από τα σκάγια να τραυματίζεται ένα 15χρονο παιδί.

Ο 55χρονος πυροβόλησε στον αέρα επειδή τον ενοχλούσε μία παρέα ανηλίκων και από τα πυρά τραυματίστηκε ο 15χρονος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ο άνδρας συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 55χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν ανήλικοι, οι οποίοι -σύμφωνα με την Αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 55χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.