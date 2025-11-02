Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Με δύο όπλα η εκτέλεση - Από πού είχε κλαπεί το καμένο τζιπ

Με δύο όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov κι ένα πιστόλι των 9mm, «γάζωσαν» τον Γιάννη Λάλα οι εκτελεστές του «συμβολαίου θανάτου» σε βάρος του. Αυτό προκύπτει από τις πρώτες αναλύσεις της Ελληνικής Ασττυνομίας αναφορικά με τη δολοφονία του 42χρονου σε σαλέ στον Επτάλοφο Παρνασσού.



Την ίδια ώρα, το σκουρόχρωμο SUV που βρέθηκε καμένο σε κοντινή περιοχή και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο διαφυγής των δραστών, είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης. Εντός του καμένου ΙΧ αυτοκινήτου βρέθηκαν -επίσης καμένα- τα δύο όπλα των εκτελεστών, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν υπάρχει και τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία ως υποστηρικτική ομάδα.

Το βαθύ σκοτάδι που επικρατούσε στην απομονωμένη περιοχή βοήθησε τους δύο εκτελεστές να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ενώ παράλληλα έδειξε και την άριστη γνώση τους στη χρήση όπλων καθώς ο Γιάννης Λάλας «γαζώθηκε» λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει.

Όπως έγραψε και νωρίτερα το flash.gr για την ΕΛ.ΑΣ. είναι δεδομένο ότι υπάρχει «βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε τις κινήσεις του 42χρονου, ο οποίος μόλις τον Μάιο είχε γλιτώσει από τις σφαίρες επίδοξων εκτελεστών του χάρη στη θωράκιση του Mercedes που οδηγούσε στα Άνω Λιόσια.



Αν και ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί για τις δύο δολοφονίες που είχε κατηγορηθεί -μεταξύ άλλων του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ-, θεωρούνταν από τα «βαριά» ονόματα της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, έχοντας μάλιστα σχέσεις μίσους με έναν από τους πιο διαβόητους ποινικούς του οργανωμένου εγκλήματος.