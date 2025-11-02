Στάθα Καραϊβάζ για τη δολοφονία Λάλα: «Αν ήταν ο δολοφόνος του Γιώργου, να τον συγχωρήσει ο Θεός»

Στην δολοφονία του Γιάννη Λάλα, ενός εκ των πιο γνωστών μελών της Greek Mafia, αναφέρθηκε η χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς ο 42χρονος είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία τον Απρίλιο του 2021, αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

«Με έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια. Είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου. Όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στην απέραντη θλίψη», έγραψε σε ανάρτησή της η Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου.

Συγκεκριμένα, για τον Γ. Λάλα έγραψε: «Εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου, ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα να ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ότι πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου». Ο «Μάγειρας» ή «Μπόντι Μπίλντερ» είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ. Όμως τα στοιχεία δεν θεωρήθηκαν ικανά και δεν καταδικάστηκε.

Όπως εξήγησε το πρωί της Κυριακής ο Γ. Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Open: «Ο Γιάννης Λάλας με τον αδερφό του είχαν κατηγορηθεί γι' αυτή τη δολοφονία (σ.σ. του Γ. Καραϊβάζ). Το Ανθρωποκτονιών είχε συλλέξει κάποια στοιχεία που έδειχναν ότι το βανάκι που χρησιμοποιούσε η εταιρεία που είχαν τα δύο αδέφλια ήταν εκεί μια μέρα πριν, αλλά και τη μέρα που έγινε η δολοφονία Καραϊβάζ, και τις προηγούμενες μέρες που περιφέρονταν εκεί στην περιοχή. Σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι ο ένας ο δολοφόνος κατεβαίνει από τη μηχανή και επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο. Εκεί φαίνεται από τις κάμερες ότι κινείται παράλληλα η μηχανή με τον έναν από τους δολοφόνους χωρίς τον άλλον και δίπλα να κινείται το βανάκι της εταιρείας των αδελφών Λάλα. Αυτά όμως για τον πρόεδρο του δικαστηρίου δεν ήταν ικανά στοιχεία για να δείξουν ότι όντως πρόκειται για τους δολοφόνους του Γιώργου. Οπότε δεν καταδικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι».