Ελλάδα Δολοφονίες Greek Mafia Θάνατοι Αστυνομία

Δολοφονία Λάλα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες

Το όχημα εντοπίστηκε καμένο ολοσχερώς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας.

Το όχημα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γι΄άννη Λάλα. INTIME NEWS
Το όχημα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γι΄άννη Λάλα. INTIME NEWS
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ολοσχερώς κάηκε το αυτοκίνητο που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο κοντά στον Παρνασσό.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο στη θέση Σταυρός στην περιοχή Λιβάδι, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από το σημείο της δολοφονίας. Οι δράστες φέρονται να του έβαλαν φωτιά, με τις αρχές να ερευνούν αν μετακινήθηκαν με κάποιο άλλο όχημα από την περιοχή προκειμένου να διαφύγουν.

Το όχημα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γι΄άννη Λάλα. INTIME NEWS
Το όχημα που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γι΄άννη Λάλα. INTIME NEWS
Το σημείο της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα. INTIME NEWS
Το σημείο της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα. INTIME NEWS

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (1/11) με τους δράστες να φτάνουν στο κατάλυμα, στο οποίο διέμενε ο 42χρονος. Επρόκειτο για ένα δυσπρόσιτο σημείο, χωρίς να βρίσκεται κάτι άλλο σε κοντινή απόσταση. Οι δράστες βρήκαν τον 42χρονο την ώρα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος, τον «γάζωσαν» και στην συνέχεια διέφυγαν. Μαζί με τον 42χρονο ήταν και μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι και αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία για την δολοφονία.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Δολοφονίες Greek Mafia Θάνατοι Αστυνομία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader