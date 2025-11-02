Δολοφονία Λάλα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες
Το όχημα εντοπίστηκε καμένο ολοσχερώς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας.
Ολοσχερώς κάηκε το αυτοκίνητο που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο κοντά στον Παρνασσό.
Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο στη θέση Σταυρός στην περιοχή Λιβάδι, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από το σημείο της δολοφονίας. Οι δράστες φέρονται να του έβαλαν φωτιά, με τις αρχές να ερευνούν αν μετακινήθηκαν με κάποιο άλλο όχημα από την περιοχή προκειμένου να διαφύγουν.
Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (1/11) με τους δράστες να φτάνουν στο κατάλυμα, στο οποίο διέμενε ο 42χρονος. Επρόκειτο για ένα δυσπρόσιτο σημείο, χωρίς να βρίσκεται κάτι άλλο σε κοντινή απόσταση. Οι δράστες βρήκαν τον 42χρονο την ώρα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος, τον «γάζωσαν» και στην συνέχεια διέφυγαν. Μαζί με τον 42χρονο ήταν και μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι και αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία για την δολοφονία.