Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που καίγεται το αυτοκίνητο των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της στυγνής δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.

Ο άνδρας βρισκόταν σε σαλέ στην περιοχή του Επταλόφου, μαζί με την σύντροφό του και άλλο ένα φιλικό ζευγάρι, όταν έπεσε νεκρός από τουλάχιστον 10 σφαίρες, με την αστυνομία να εκτιμά ότι ότι οι δράστες ήταν δύο οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.

Μετά την εκτέλεση του 42χρονου επιχειρηματία, οι εκτελεστές φέρονται διέφυγαν με όχημα, το οποίο εντοπίστηκε να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ, οι δράστες έφυγαν αρχικά με το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν κοντά στο Λιβάδι, προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA ή αποτυπωμάτων. Από εκεί, φέρεται να συνέχισαν τη διαφυγή τους με άλλο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες που τους περίμεναν στο σημείο.

Βίντεο ντοκουμέντο, που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνει το αυτοκίνητο που φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα, τη στιγμή που φλέγεται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα ενώ ο ιδιοκτήτης δεν πρόλαβε να δηλώσει το συμβάν.

Οργανωμένο σχέδιο στο χώρο της Greek Mafia

Οι δράστες φέρονται να είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον Γιάννη Λάλα, με την αστυνομία να «βλέπει» ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, για την ΕΛΑΣ είναι δεδομένο ότι υπάρχει «βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε τις κινήσεις του 42χρονου, ο οποίος μόλις τον Μάιο είχε γλιτώσει από τις σφαίρες επίδοξων εκτελεστών του χάρη στη θωράκιση του Mercedes που οδηγούσε στα Άνω Λιόσια.

Η επίθεση έγινε την ώρα που ο 42χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του χώρου που διέμενε, το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου. Τη στιγμή εκείνη οι δράστες άνοιξαν πυρ, ενώ στο έγκλημα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι, κάτι που υποδηλώνει επαγγελματικό χτύπημα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που συνόδευε τον 42χρονο, καθώς ήταν εκείνη που εντόπισε το άψυχο σώμα του και κάλεσε σε βοήθεια, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να ρίξει φως στις τελευταίες κινήσεις του θύματος πριν τη δολοφονία.

Αν και ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί για τις δύο δολοφονίες που είχε κατηγορηθεί -μεταξύ άλλων του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ-, θεωρούνταν από τα «βαριά» ονόματα της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, έχοντας μάλιστα σχέσεις μίσους με έναν από τους πιο διαβόητους ποινικούς του οργανωμένου εγκλήματος.