Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιάννη Λάλα: Τέσσερις συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/11) το ελληνικό FBI για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνες αλλά και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με την ΕΛ.ΑΣ. να φτάνει στα ίχνη τους αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πληροφορίες. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη ενώ έχουν βρεθεί πέντε όπλα.

Η δολοφονία του έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, όταν ο Γιάννης Λάλας με τη σύντροφο του και ακόμη δύο φιλικά ζευγάρια είχαν πάει σε ξενοδοχείο στον Επτάλοφο Παρνασού.

Η εκτέλεση του είχε γίνει με δύο όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov κι ένα πιστόλι των 9mm, ενώ σε απόσταση κάποιων χιλιομέτρων είχε βρεθεί καμένο ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και οπλισμός.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το ελληνικό FBI να εξετάζει ως πιθανό ηθικό αυτουργό άτομο που απασχολεί τα τελευταία χρόνια το αστυνομικό δελτίο, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.

Σε αυτό το άτομο αποδίδονται κι άλλες εκτελέσεις ανθρώπων της επονομαζόμενης «αθηναϊκής νύχτας», αλλά και παράνομες δραστηριότητες με λαθραία τσιγάρα ίσως και καύσιμα.

Οργανωμένο σχέδιο στο χώρο της Greek Mafia

Οι δράστες φέρονται να είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον Γιάννη Λάλα, με την αστυνομία να «βλέπει» ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκτέλεσης.

Όπως είχε γίνει γνωστό από το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, για την ΕΛΑΣ ήταν δεδομένο ότι υπήρχε «βαθύ λαρύγγι» που πρόδωσε τις κινήσεις του 42χρονου, ο οποίος μόλις τον Μάιο είχε γλιτώσει από τις σφαίρες επίδοξων εκτελεστών του χάρη στη θωράκιση του Mercedes που οδηγούσε στα Άνω Λιόσια.

Η επίθεση έγινε την ώρα που ο 42χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του χώρου που διέμενε, το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου. Τη στιγμή εκείνη οι δράστες άνοιξαν πυρ, ενώ στο έγκλημα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι, κάτι που υποδηλώνει επαγγελματικό χτύπημα.

Αν και ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί για τις δύο δολοφονίες που είχε κατηγορηθεί -μεταξύ άλλων του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ-, θεωρούνταν από τα «βαριά» ονόματα της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, έχοντας μάλιστα σχέσεις μίσους με έναν από τους πιο διαβόητους ποινικούς του οργανωμένου εγκλήματος.