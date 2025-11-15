Δολοφονία Λάλα: Αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας που εκτέλεσε το «συμβόλαιο θανάτου»

Ραγδαίες είναι σήμερα οι εξελίξεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, με την ΕΛΑΣ να ανακοινώνει πως εξιχνίασε την υπόθεση του μαφιόζικης εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε ξενοδοχείο στον Παρνασσό.

Ειδικότερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του 42χρονου ποινικού με την επιχείρηση να πραγματοποιείται σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Από τους τέσσερις συλληφθέντες, ένας ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, φαίνεται πως ήταν ο αρχηγός της επιχειρησιακής ομάδας που εκτέλεσε το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του Γιάννη Λάλα.

Πρόκειται για άτομο που έχει εμπλοκή, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Γιάννη Κυπαρίσση αλλά και σε περιστατικό πυροβολισμών και ληστειών στη Βόρεια Ελλάδα.

Αυτός είναι ο αρχηγός της επιχειρησιακής ομάδας που εκτέλεσε το «συμβόλαιο θανάτου» για τον Γιάννη Λάλα

Οι άλλοι τρεις είναι ηλικίας 28, 22 και 21 ετών, με τον πρώτο να έχει ποινικό παρελθόν, ενώ οι δύο νεότεροι αναμένεται να κατηγορηθούν και για απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου ατόμου στην περιοχή του Παγκρατίου, στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι έρευνες του ελληνικού FBI γίνονται από τα ξημερώματα σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπου μεταξύ άλλων έχουν βρεθεί 7 όπλα αλλά και σημαντικό χρηματικό ποσό.

Πληροφορίες, θέλουν τον επονομαζόμενο «Έντικ» που διαβιεί πολυτελώς στο Ντουμπάι να είναι ηθικός αυτουργός του «συμβολαίου θανάτου» με θύμα τον Γιάννη Λάλα, ο οποίος για χρόνια ήταν από τους «ανθρώπους» του στην Ελλάδα.