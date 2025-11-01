Νεκρός βρέθηκε ο μαφιόζος Γιάννης Λάλας - Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στο ελληνικό FBI, καθώς βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο κοντά στον Παρνασσό ένα από τα πιο γνωστά μέλη της Greek Mafia, ο Γιάννης Λάλας. Στην ευρύτερη περιοχή έχει βρεθεί καμένο κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο, δείγμα ότι πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου».

Ειδικότερα, γύρω στις 23:00 το βράδυ ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου για έναν νεκρό άνδρα. Μάλιστα, μαζί του ήταν και μία γυναίκα, η οποία κάλεσε κι αυτή την Άμεση Δράση, και κατονόμασε τον νεκρό ως τον Γιάννη Λάλα.

Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που αναγνώρισαν τον νεκρό ως τον 42χρονο σκληρό ποινικό που έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, ενώ είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Σημειώνεται πως για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε κριθεί αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023.

Παράλληλα, ο Γιάννης Λάλας τον Μάιο του 2025 είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στα Λιόσια με τους εκτελεστές να πυροβολούν 47 φορές και ο 42χρονος να σώζεται από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε.