Αίγιο: Ανήλικοι διαρρήκτες «μπούκαραν» σε παντοπωλείο - Συνελήφθησαν οι δύο, αναζητούνται κι άλλοι

Στην σύλληψη ανηλίκων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην Αχαΐα, καθώς κατηγορούνται για κλοπή σε παντοπωλείο περιοχής του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο ανήλικοι που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Εκτός από τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς του 16χρονου και του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24 αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν οι ανήλικοι διέρρηξαν το παντοπωλείο αφαιρώντας 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα. Μάλιστα, είχαν προσπαθήσει και μία μέρα νωρίτερα να διαρρήξουν το ίδιο κατάστημα.

Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Όταν συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους πακέτα τσιγάρων και δύο κουκούλες προσώπου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Ασφάλεια Αιγίου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Οι ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.