Νίκαια: Διαρρήκτης πήδηξε από μπαλκόνι για να γλιτώσει και τραυματίστηκε

Στο «Τζάνειο» νοσοκομείο κατέληξε ένας 20χρονος διαρρήκτης, καθώς τραυματίστηκε στο δεξί πόδι κατά την προσπάθεια του να διαφύγει της σύλληψης.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στη Νίκαια, όταν ο 20χρονος Ρομά μαζί με ακόμη ένα άτομο μπήκαν σε υπερυψωμένο διαμέρισμα. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αντιλήφθηκε ότι άγνωστοι έχουν μπει στην οικία του και κάλεσε το «100» με τους πρώτους αστυνομικούς να φτάνουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά στο σημείο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο ένας από τους δύο δράστες πρόλαβε να φύγει, ο δεύτερος όμως εγκλωβίστηκε στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και πήδηξε στο δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει. Τελικά τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Αρχικά πήγε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και αμέσως μετά στο ΤΔΕΕ Νίκαιας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.