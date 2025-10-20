Παγκράτι: Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα να σκάει λάστιχα αυτοκινήτων - Την ψάχνουν οι Αρχές

Τα ίχνη μιας γυναίκας που έχει καταγραφεί να σκάει λάστιχα αυτοκινήτων στο Παγκράτι προσπαθούν να εντοπίσουν οι Αρχές, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (20/10).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, η γυναίκα περπατά αμέριμνη όταν ξαφνικά σταματάει, βγάζει έναν σουγιά και σκάει το λάστιχο σταθμευμένου οχήματος.

Με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού που έχουν συλλέξει οι Αρχές και από άλλες περιπτώσεις ευελπιστούν να εντοπίσουν τη γυναίκα που απεικονίζεται στα πλάνα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: