Κινηματογραφική καταδίωξη στη Βάρη: Δικυκλιστής παραβίασε έξι κόκκινα φανάρια - Βίντεο

Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στη Βάρη, όταν 25χρονος μοτοσικλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο Αστυνομικών με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 στη λεωφόρο Ευελπίδων, ο οδηγός αγνόησε σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα κινούμενος προς την Βάρκιζα.

Κατά τη διαδρομή, φέρεται να παραβίασε έξι κόκκινους σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων, όπου ο άνδρας έπεσε από τη μηχανή, ωστόσο σηκώθηκε και προσπάθησε να ανέβει ξανά στη μηχανή του, όταν τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Αρτέμιδος και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη για διατάραξη των συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου και της επικίνδυνης οδήγησης ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.