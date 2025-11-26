Τα πέντε βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για τις φετινές γιορτές

Ο κρύος καιρός και, για πολλούς, οι γιορτές κάνουν τον χειμώνα την ιδανική εποχή του χρόνου για να «προλάβετε το διάβασμα», σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο και αναγνώστη Μπιλ Γκέιτς.



«Υπάρχει κάτι στις πιο ήσυχες μέρες των διακοπών που το κάνει πιο εύκολο να απολαύσεις ένα καλό βιβλίο», έγραψε ο Γκέιτς σε μια ανάρτηση στο blog του και περιλαμβάνει την τελευταία ετήσια λίστα του με προτάσεις βιβλίων για τις διακοπές.

Όπως διαβάζουμε στο CNBC, η λίστα του Γκέιτς με τα «πρόσφατα αγαπημένα» περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία συγγραφέων και ειδών, από ένα βιβλίο ενός ψυχολόγου του Χάρβαρντ που αναλύει την έννοια της «κοινής γνώσης» έως ένα μυθιστόρημα για έναν ηλικιωμένο νυχτοφύλακα σε ένα ενυδρείο. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τις πρόσφατες αναμνήσεις ενός μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, ένα βιβλίο που ο Γκέιτς αποκαλεί «ελπιδοφόρα, βασισμένη σε γεγονότα επισκόπηση» της τρέχουσας κλιματικής κρίσης και ένα μη μυθοπλαστικό πολιτικό μπεστ σέλερ για τις κυβερνητικές ρυθμίσεις και την αμερικανική καινοτομία.



«Κάθε ένα από αυτά τα βιβλία αποκαλύπτει πώς λειτουργούν πραγματικά σημαντικά πράγματα: πώς οι άνθρωποι βρίσκουν σκοπό στη ζωή τους σε μεταγενέστερη ηλικία, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε την κλιματική αλλαγή, πώς εξελίσσονται οι δημιουργικές βιομηχανίες, πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι και πώς η Αμερική έχασε την ικανότητά της να κατασκευάζει μεγάλα έργα - και πώς μπορεί να την ανακτήσει», έγραψε ο Γκέιτς.

Τα πέντε βιβλία

Ακολουθούν τα πέντε βιβλία που ο Γκέιτς συνιστά να διαβάσετε κατά τη διάρκεια των εορτών:



«Remarkably Bright Creatures» της Shelby Van Pelt

Γραμμένο εν μέρει από την οπτική γωνία ενός χταποδιού, το μυθιστόρημα της Van Pelt του 2022 πληροί την κορυφαία προϋπόθεση του Γκέιτς για κάθε έργο φαντασίας, όπως έγραψε: «Θέλω να διαβάζω για ενδιαφέροντες χαρακτήρες που με βοηθούν να δω τον κόσμο με έναν νέο τρόπο».



Ο Γκέιτς έγραψε επίσης ότι ταυτίστηκε με την ανθρώπινη πρωταγωνίστρια του βιβλίου: μια 70χρονη χήρα ονόματι Τόβα, μια καθαρίστρια που εργάζεται στη νυχτερινή βάρδια στο ενυδρείο όπου ζει ο χταπόδης Μάρσελλους. Το βιβλίο ακολουθεί την ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ της Τόβα και του Μάρσελλους και ο Γκέιτς το χαρακτήρισε ως μια προκλητική για σκέψη εξερεύνηση των «σχέσεων και της γήρανσης», ιδιαίτερα των αγώνων με τη μοναξιά και την αναζήτηση νοήματος καθώς κάποιος εισέρχεται στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του.



«Clearing the Air» της Hannah Ritchie

Η Hannah Ritchie είναι επιστήμονας δεδομένων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, την οποία ο Γκέιτς έχει επαινέσει στο παρελθόν για τις «εκπληκτικά αισιόδοξες» αναλύσεις της σχετικά με τον συνεχιζόμενο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Το τελευταίο της βιβλίο - το οποίο εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 18 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 2026 - «είναι μια από τις πιο σαφείς εξηγήσεις για την κλιματική πρόκληση που έχω διαβάσει», έγραψε ο Γκέιτς.



Στο «Clearing the Air», η Ritchie επικεντρώνεται σε 50 ερωτήματα σχετικά με την κλιματική κρίση - όπως, για παράδειγμα, αν οι εναλλακτικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας είναι υπερβολικά ακριβές για να είναι αποτελεσματικές ή αν είναι πολύ αργά για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και να αποφευχθούν περαιτέρω κλιματικές καταστροφές - προσφέροντας απαντήσεις που είναι «ρεαλιστικές όσον αφορά τους κινδύνους, αλλά βασίζονται σε δεδομένα που δείχνουν πραγματική πρόοδο», έγραψε ο Γκέιτς.



«Who Knew» του Barry Diller

Ο Barry Diller, δισεκατομμυριούχος πρόεδρος της IAC και της Expedia, ο οποίος ήταν επίσης συνιδρυτής της Fox Broadcasting, δημοσίευσε τις αναμνήσεις του τον Μάιο του 2025. Παρόλο που ο Γκέιτς θεωρεί τον Diller μακροχρόνιο φίλο του, έγραψε ότι το βιβλίο του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης «κατάφερε να με εκπλήξει και να μου μάθει πολλά για τον ίδιο, την καριέρα του και τους πολλούς κλάδους που έχει μεταμορφώσει».



Ο Diller είναι γνωστός για την εφεύρεση εννοιών όπως η τηλεταινία και η τηλεοπτική μίνι σειρά κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως στέλεχος στον τομέα του θεάματος. Αργότερα, ο Diller «αντίκρυσε νωρίς το δυναμικό του διαδικτύου και ήταν πρόθυμος να στοιχηματίσει σε αυτό όταν άλλοι δεν το έκαναν», συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της Expedia από τη Microsoft το 2001 και της μετατροπής της IAC σε έναν από τους πρώτους ομίλους μέσων ενημέρωσης και διαδικτύου, σημείωσε ο Γκέιτς.



Ο Γκέιτς θεώρησε το βιβλίο του Diller ως διορατικό σχετικά με την άνοδο του μεγιστάνα, έγραψε - και «αυθεντικό και ειλικρινές» σχετικά με την προσωπική ζωή του, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να αποκαλύψει την ομοφυλοφιλία του νωρίτερα φέτος, σε ηλικία 83 ετών.



«When Everyone Knows That Everyone Knows» του Steven Pinker

«Λίγοι άνθρωποι εξηγούν τα μυστήρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς καλύτερα από τον Steven Pinker», έγραψε ο Γκέιτς για τον καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο οποίος μελετά τον τρόπο με τον οποίο αλληλλεπιδρούν οι άνθρωποι. Το τελευταίο βιβλίο του Pinker, που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, «είναι απαραίτητο ανάγνωσμα για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι», τόνισε ο Γκέιτς.

Στο βιβλίο ο Pinker διερευνά πώς η «κοινή γνώση» διαμορφώνει τόσες πολλές πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε με τους άλλους. Και όπως έγραψε ο Gates: «Οι περισσότεροι άνθρωποι θα επωφεληθούν από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κοινή γνώση στηρίζει κάθε συζήτηση που έχουμε» και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κοινή κατανόηση για να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους. Αν και το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο, το βιβλίο είναι ευανάγνωστο και πρακτικό και με έκανε να δω τις καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με νέα ματιά».

«Abundance» των Ezra Klein και Derek Thompson

Γραμμένο από δύο δημοσιογράφους - ο Thompson είναι συνεργάτης του The Atlantic και ο Klein είναι αρθρογράφος της New York Times και συνιδρυτής της Vox - το «Abundance» προσφέρει «μια οξυδερκή ματιά στο γιατί η Αμερική φαίνεται να δυσκολεύεται να χτίσει πράγματα και τι χρειάζεται για να το διορθώσει», έγραψε ο Γκέιτς.



Οι Klein και Thompson υποστηρίζουν ότι οι κανονισμοί, ιδιαίτερα ορισμένοι που υποστηρίζονται από προοδευτικούς πολιτικούς, έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη των ΗΠΑ σε τομείς που κυμαίνονται από τις υποδομές και την προσιτή στέγαση έως τις επιστημονικές καινοτομίες. Για να διορθώσουν αυτό το εμπόδιο, οι συγγραφείς προτείνουν ένα «πρόγραμμα αφθονίας» που θα προωθήσει τις δαπάνες για την ανάπτυξη, μειώνοντας ταυτόχρονα τη γραφειοκρατία, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός των νέων έργων.

Το βιβλίο έχει επικριτές και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος και ο Γκέιτς έγραψε ότι «δεν έχει όλες τις απαντήσεις». Ωστόσο, οι συγγραφείς «θέτουν τις σωστές ερωτήσεις» με βάση τις εμπειρίες του Γκέιτς από τη συνεργασία του με κυβερνητικές υπηρεσίες σε μεγάλης κλίμακας παγκόσμια προγράμματα για την υγεία και την κλιματική τεχνολογία, έγραψε.



«Έχω δει πώς τα εμπόδια που αναφέρονται στο βιβλίο «Abundance» παρεμποδίζουν την πρόοδο στον τομέα της παγκόσμιας υγείας - είτε προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους σπόρους, να σχεδιάσουμε καλύτερες τουαλέτες ή να εξαλείψουμε την πολιομυελίτιδα. Μερικές φορές η ίδια η επιστήμη είναι δύσκολη. Αλλά συχνά, τα logistics και η εκτέλεση είναι ακόμα πιο δύσκολες».