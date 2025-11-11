Ο Μπιλ Γκέιτς «αγοράζει» το μυαλό του Λεονάρντο ντα Βίντσι

Ήταν η στιγμή που η τεχνολογική ιδιοφυΐα του 20ού αιώνα συνάντησε τη δημιουργική ιδιοφυΐα της Αναγέννησης. Σαν σήμερα, στις 11 Νοεμβρίου του 1994, ο Μπιλ Γκέιτς αγόραζε το Codex Leicester, το θρυλικό σημειωματάριο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, δίνοντας 30,8 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει όχι απλώς ένα βιβλίο, αλλά ένα κομμάτι από το ίδιο το μυαλό του Λεονάρντο.

Γραμμένο μεταξύ 1506 και 1510, το σημειωματάριο των 72 σελίδων θεωρείται το πιο ακριβό βιβλίο του κόσμου. Γεμάτο σκίτσα, διαγράμματα και στοχασμούς για την αστρονομία, τη μηχανική, τη βοτανική, τα μαθηματικά και την αρχιτεκτονική, το Codex Leicester μοιάζει με πρωτότυπο manual καινοτομίας, πριν καν υπάρξει η έννοια της επιστήμης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Από τα περίπου 30 σημειωματάρια που έγραψε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, αυτό θεωρείται το σημαντικότερο. Εστιάζει στο νερό, τις πλημμύρες, τις δίνες, τα κύματα, τα φράγματα, αλλά και στη σχέση του φεγγαριού με τη Γη και τον Ήλιο. Όλα γραμμένα με το περίφημο κατοπτρικό του στυλ, που διαβάζεται μόνο μέσα από καθρέφτη, σαν να ήθελε να κρύψει τα μυστικά του από τους κοινούς θνητούς.

Από τα εργαστήρια της Microsoft στα μουσεία του κόσμου

Ο Μπιλ Γκέιτς, που το έχει στην κατοχή του εδώ και δεκαετίες, το δανείζει κατά καιρούς σε μουσεία για να το θαυμάζει το κοινό. Αλλά το ερώτημα παραμένει: Τι ώθησε τον άνθρωπο που έφερε την τεχνολογική επανάσταση να αποκτήσει ένα σημειωματάριο γραμμένο πριν από πέντε αιώνες; Η απάντηση ήρθε χρόνια αργότερα, μέσα από τις δικές του λέξεις.

Σε άρθρο του στο Time το 2019, ο Γκέιτς εξήγησε πως μέσα από τα σημειωματάρια του Λεονάρντο ανακάλυψε τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και την αισιοδοξία.

«Νιώθω αισιόδοξος για το μέλλον γιατί βλέπω πώς η πρόοδος στη γνώση έχει βελτιώσει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων», έγραψε. «Και ο Λεονάρντο ήταν ένας από τους πιο καινοτόμους στοχαστές που υπήρξαν ποτέ».

Από τη Μόνα Λίζα στο μικροσκόπιο

Για τον Γκέιτς, ο ντα Βίντσι δεν ήταν απλώς ο ζωγράφος της Μόνα Λίζα. Ήταν μηχανικός, επιστήμονας, εφευρέτης, ένας άνθρωπος που έβλεπε την ομορφιά μέσα στη λειτουργία των πραγμάτων. Παρατηρούσε τα πάντα: πώς κυλά το νερό, πώς ανεβαίνει ο καπνός, πώς κινείται η γλώσσα του τρυποκάρυδου. Και όλα αυτά τα μετέτρεπε σε γνώση, σε τέχνη, σε όραμα.

Το διάσημο χαμόγελο της Μόνα Λίζα, γράφει ο Γκέιτς, γεννήθηκε μέσα από τη μελέτη των μυών του προσώπου, όχι μόνο από έμπνευση. Η τέχνη του Λεονάρντο ήταν η επιστήμη της παρατήρησης. Η επιστήμη του ήταν η τέχνη της δημιουργίας.

Καινοτομία τότε, αισιοδοξία τώρα

«Μελετώντας τον κόσμο γύρω του, ανέπτυξε τεχνικές που άλλαξαν για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα», σημειώνει ο Γκέιτς. «Με άλλα λόγια, ήταν καινοτόμος».

Και προσθέτει: «Στη δική μου δουλειά σήμερα, όταν μιλώ με επιστήμονες που αναζητούν νέα εμβόλια ή τεχνολογίες, βλέπω στα μάτια τους το ίδιο πάθος. Την ίδια επιμονή να μάθουν, να δημιουργήσουν, να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο».

Ένα σημειωματάριο 500 ετών συνεχίζει, λοιπόν, να εμπνέει τον άνθρωπο που άλλαξε τον 21ο αιώνα με έναν υπολογιστή. Γιατί, στο τέλος, η καινοτομία έχει πάντα την ίδια αφετηρία, τη δίψα να καταλάβεις τον κόσμο. Από τον Λεονάρντο μέχρι τον Γκέιτς, το μόνο που άλλαξε είναι το πληκτρολόγιο.